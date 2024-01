INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Os cães de raças gigantes podem chegar a pesar 100 kg, sendo importante proporcionar-lhes uma dieta com o teor nutricional que necessitam para manter um peso e articulações saudáveis, bem como uma boa condição física geral. É por essa razão que o alimento ROYAL CANIN® Giant Adult é indicado para cães adultos com um peso de 45 kg ou superior e foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais dos cães de raças gigantes como o seu. Atendendo ao tamanho do seu cão é fundamental proporcionar-lhe nutrientes benéficos que contribuam para a manutenção de ossos e articulações saudáveis, de modo a poderem suportar o seu próprio peso. É por essa razão que o alimento ROYAL CANIN® Giant Adult contém glucosamina e condroitina, contribuindo para músculos, cartilagens e ossos saudáveis. Controlar corretamente o peso do seu cão é crucial para evitar um excesso de peso indesejado. Como o seu cão é um cão de raça gigante, já transporta diariamente um peso considerável; portanto, além de ter uma dieta altamente nutritiva também necessita de exercícios regulares e adequados para ajudá-lo a manter um peso saudável. O alimento ROYAL CANIN® Giant Adult está formulado com um exclusivo e equilibrado complexo de antioxidantes (que inclui as vitaminas A, E e C) e que ajuda a neutralizar os efeitos que os radicais livres podem causar nas células do seu cão. Os aminoácidos como taurina e L-Carnitina também estão presentes no alimento ROYAL CANIN® Giant Adult e contribuem para o bom funcionamento do sistema circulatório e para a saúde cardíaca. Na ROYAL CANIN® estamos empenhados em fornecer soluções nutricionais que dêem resposta às necessidades do seu animal de estimação. Todos os nossos produtos passam por um extenso processo de controlo de qualidade para garantir a melhor qualidade dos alimentos, além de dar resposta às necessidades alimentares e estilo de vida específicos do seu cão. Isto significa que quando o seu cão é alimentado com ROYAL CANIN® Giant Adult, está a receber uma dieta completa e equilibrada.

