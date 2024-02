INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Adequado para cães com mais de 15 meses, ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult é especialmente formulado tendo em mente todas as necessidades nutricionais do seu cão adulto. ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult contém ácidos gordos ómega-3, incluindo EPA e DHA, e óleo de borragem. Todos estes nutrientes ajudam a suportar uma função de barreira cutânea saudável que, por sua vez, contribui para o aspecto saudável do pêlo do seu cão. Graças principalmente à combinação de ácidos gordos e um enriquecimento de taurina, ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult também ajuda a apoiar a função cardíaca saudável do seu cão. ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult tem um conteúdo calórico adaptado - o que significa que também ajuda a manter o peso ideal do seu Golden Retriever. Além disso, o kibble em ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult é feito à medida exclusivamente para o Golden Retriever. A forma e tamanho do kibble é especialmente adaptado às preferências desta raça particular de cão.

