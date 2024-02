INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Adequado para cachorros até aos 15 meses de idade, ROYAL CANIN® Golden Retriever Puppy é especialmente formulado tendo em mente todas as necessidades nutricionais do seu jovem Golden Retriever. Durante esta fase chave de crescimento, o sistema imunitário do seu cachorro desenvolve-se gradualmente - é por isso que ROYAL CANIN® Golden Retriever Puppy contém um complexo patenteado de antioxidantes para ajudar a apoiar as defesas naturais do seu cachorro e a manter uma saúde óptima à medida que cresce. O complexo específico de ROYAL CANIN® Golden Retriever Puppy também ajuda a manter a saúde da pele e do pêlo do seu cachorro jovem recuperador. Enriquecido com ácidos gordos Omega-3 EPA, DHA e óleo de borragem, esta fórmula ajuda a apoiar o papel de barreira da pele. Para apoiar a saúde digestiva do seu cão, ROYAL CANIN® Golden Retriever Puppy contém uma combinação de nutrientes com proteínas e prebióticos de alta qualidade. Estes nutrientes ajudam a manter um equilíbrio saudável da flora interna - o que acaba por contribuir para uma boa qualidade das fezes.

