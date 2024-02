INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Amplamente reconhecido como a maior raça de cães do mundo, o Grand Danois combina orgulho, poder e equilíbrio num pacote muito grande! Adequado para Grand Danois com mais de 24 meses, ROYAL CANIN® Great Dane Adult é especialmente formulado com todas as necessidades nutricionais do seu cão adulto em mente. O ROYAL CANIN® Great Dane Adult ajuda a promover a saúde do seu sistema digestivo. Isto é graças à inclusão de proteínas L.I.P. de elevada digestibilidade e uma seleção de fibras específicas que ajudam a limitar a fermentação intestinal e apoiar um bom equilíbrio da flora intestinal. Com a sua estatura imponente e um período de crescimento muito longo, o Grand Danois exige muito das suas articulações. ROYAL CANIN® Great Dane Adult contém uma quantidade adaptada de cálcio, fósforo e outros nutrientes específicos (como EPA & DHA) para ajudar a apoiar articulações saudáveis e ossos fortes. Além disso, com um corpo que normalmente consiste em 80% de massa muscular, o Grand Danois tem necessidades energéticas que são (em média) 50% superiores às de outros cães na sua classe. Por isso, o ROYAL CANIN® Great Dane Adult oferece um apropriado teor energético, de modo a satisfazer a elevada demanda energética do Dogue Alemão sem, contudo, sobrecarregar o seu estômago.

