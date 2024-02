Jack Russell Adult

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Adequado para Jack Russell Terriers com 10 meses de idade ou mais, ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult é especialmente formulado tendo em mente todas as necessidades nutricionais do seu cão adulto. ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult ajuda a apoiar uma função de barreira cutânea saudável com um complexo específico de nutrientes. Contém também os ácidos gordos ómega 3 EPA & DHA, bem como óleo de borragem, para ajudar a nutrir a pele e o pêlo saudável do seu cão. O Jack Russell Terrier é conhecido pelo seu temperamento animado, razão pela qual esta fórmula também contribui para manter a massa muscular e apoiar a actividade física. Isto é graças a um conteúdo proteico adaptado - enriquecido com um complexo de antioxidantes para ajudar a manter a vitalidade. A fórmula de ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adulto também ajuda a apoiar a higiene dentária do seu cão, ajudando a retardar a formação de tártaro graças à inclusão de quelantes de cálcio. Além disso, a forma, tamanho e textura do kibble são adaptados às preferências específicas de palatabilidade da raça Jack Russell Terrier.

