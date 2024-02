INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adulto pedaços com molho é um alimento húmido específico da raça, especialmente para Labradores como o seu. O ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adulto pedaços com molho fornece um teor adaptado de gordura e calorias para ajudar a manter o peso corporal saudável do seu Labrador Retriever e mantê-lo mais leve nas suas patas. Com um enriquecimento de ácidos gordos Ómega-3 EPA e DHA, o alimento ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adulto pedaços com molho proporciona suporte para uns ossos e articulações saudáveis. A textura suave, o molho rico, e o aroma apetitoso deste alimento são todos altamente palatáveis para satisfazer o apetite e as preferências aromáticas do seu cão. Para agradar o apetite de cada cão, o alimento ROYAL CANIN® Labrador Adulto está também disponível como alimento seco com crocantes croquetes, feitos à medida especialmente para se adaptarem ao tamanho e forma da mandíbula do Labrador. Se o seu cão gosta de um regime alimentar misto com alimento húmido e seco, não se esqueça de verificar as orientações de alimentação na embalagem para se certificar de que fornece uma quantidade exata de cada um.

