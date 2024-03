Labrador Retriever 5+

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adulto 5+ é um alimento concebido especificamente para a raça, tendo sido especialmente formulado para os Labrador Retrievers, para apoiar o processo de envelhecimento saudável à medida que vão entrando na idade sénior. O alimento ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adulto 5+ contém uma combinação sinérgica de antioxidantes para ajudar a manter a saúde celular do seu Labrador, e um teor reduzido de fósforo para apoiar a função renal saudável. O alimento ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adulto 5+ contém um teor adaptado de gordura e calorias para ajudar a manter o peso saudável do seu cão e a limitar a pressão nas articulações. Ao mesmo tempo, os nutrientes avançados ajudam a apoiar a massa muscular e a saúde das cartilagens. O croquete do ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adulto 5+ é especialmente concebido para o Labrador Retriever e também pode ser amolecido com água morna para o tornar mais macio e fácil de comer. A inclusão de fibras solúveis e insolúveis neste alimento em formato seco também ajuda a apoiar o trânsito intestinal regular para uma digestão saudável, ao mesmo tempo que satisfaz o apetite do seu cão.

Ler mais