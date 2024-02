INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para cães de raça Labrador Retriever com mais de 15 meses, o ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult contém um teor calórico adaptado - incluindo um aumento do nível de proteína e uma ingestão reduzida de gordura para ajudar o seu cão a manter um peso saudável. A estrutura do pelo resistente à água de um Labrador Retriever isola-o do frio. Portanto, a condição do pelo de um Labrador Retriever é essencial. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult ajuda a apoiar o papel de “barreira” da pele com um complexo exclusivo. Com óleo de borragem e outros ácidos gordos essenciais entre os nutrientes incluídos, esta fórmula ajuda a manter a saúde da pele e do pelo do seu cão. Um atleta determinado, o Labrador Retriever dá tudo o que tem quando se trata de exercício. O seu corpo sólido e ossos fortes significam que o seu cão precisa de nutrientes para o ajudarem a manter as suas articulações saudáveis. Através da inclusão de nutrientes específicos, incluindo ácidos gordos ómega-3 EPA & DHA, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult ajuda a apoiar ossos e articulações saudáveis. Além disso, tanto a textura como a fórmula do croquete foram exclusivamente desenvolvidas à medida do Labrador Retriever. O formato especificamente adaptado do croquete também ajuda a reduzir a quantidade de alimento ingerido, ajudando o seu cão a manter um peso saudável.

