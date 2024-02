INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para cachorros até aos 15 meses, o ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu jovem Labrador Retriever. Como o desenvolvimento do sistema imunitário do seu cão é gradual, o ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy contém um exclusivo complexo antioxidante, com vitamina E, para reforçar as suas defesas naturais durante esta crucial etapa de crescimento. Graças ao teor especificamente adaptado de energia, proteína, cálcio e fósforo, o ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy contribui para um desenvolvimento saudável da estrutura óssea do seu jovem cachorro. Também promove um harmonioso aumento do peso, ajudando o seu cachorro a manter um peso saudável à medida que cresce. A fórmula nutricional do ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy contém proteínas de elevada qualidade (L.I.P.*) e prebióticos (FOS) para promover a saúde digestiva e o desenvolvimento de uma flora intestinal equilibrada. Além disso, esta fórmula também contribui para a boa qualidade da matéria fecal. O croquete do ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy foi exclusiva e especificamente desenvolvido à medida dos cachorros Labrador. Se, por um lado, o tamanho e o formato do croquete promovem a ingestão e a mastigação, a sua textura contribui para uma maior palatabilidade.

