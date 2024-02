INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Adequado para cães adultos com mais de 15 meses de idade, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Sterilised é especialmente formulado com todas as necessidades nutricionais do seu Labrador em mente. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Sterilised ajuda a preencher as necessidades dietéticas específicas de Labradores Retriever Adultos esterilizados como o seu - graças a um aumento do nível de proteína (30%) e um teor reduzido de gordura (11%). Também contém L-Carnitina, um aminoácido que desempenha um papel essencial na utilização de reservas de gordura para a produção de energia nas células. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Sterilised é enriquecido com vários nutrientes, como EPA e DHA, glucosamina e condroitina para ajudar a apoiar os ossos saudáveis do seu cão. Além disso, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Sterilised ajuda a apoiar a função barreira da pele saudável do seu cão - que também tem um efeito positivo sobre a saúde e nutrição do seu pelo. O croquete em ROYAL CANIN® Labrador Retriever Sterilised é feito à medida exclusivamente para a raça Labrador Retriever. O seu formato especificamente adaptado também ajuda a reduzir a quantidade de alimento ingerido.

