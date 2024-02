INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Os cães com excesso de peso padecem de excesso de pressão osteoarticular, provocada por esses quilos extra. Aligeire a carga do seu cão com a ajuda de nutrientes de elevada qualidade, especificamente desenvolvidos para ajudá-lo a manter um peso ideal. O ROYAL CANIN® Light Weight Care em patê é indicado para cães de todos os tamanhos e com tendência para sofrer de excesso de peso. Rico em proteínas de elevada digestibilidade, esta receita extremamente deliciosa irá ajudá-lo a garantir que o seu cão conserva a sua massa muscular, apesar de reduzir a sua ingestão de gorduras e calorias. Para evitar complicações de saúde associadas ao excesso de peso, o ROYAL CANIN® Light Weight Care em patê está formulado com uma combinação ótima de fibras solúveis e insolúveis que contribuem para a sensação de saciedade do seu cão. Para além de muitos outros nutrientes benéficos, esta fórmula é rica em ácidos gordos Ómega 3, como EPA e DHA. Estes nutrientes têm uma ação anti-inflamatória e, além disso, ajudam a reforçar o sistema osteoarticular do seu cão. Além disso, o ROYAL CANIN® Light Weight Care em patê também contribui para um trânsito intestinal regular e saudável e uma digestão melhorada. Para além deste delicioso patê, o nosso programa nutricional Light Weight Care oferece também um estaladiço croquete. Ambos são nutricionalmente completos e complementam-se na perfeição.

