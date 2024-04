INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para todos os cães de grande porte com idades entre os 15 meses e os 8 anos e com um peso entre os 26 e os 44 kg, o ROYAL CANIN® Maxi Adult em molho foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto. A fórmula exclusiva do ROYAL CANIN® Maxi Adult em molho contém um teor equilibrado de fibras e proteínas de elevada qualidade, selecionadas pela sua elevada digestibilidade. O ROYAL CANIN® Maxi Adult em molho contém nutrientes que ajudam o seu cão a ter ossos fortes e articulações saudáveis durante a sua vida adulta. Além disso, o ROYAL CANIN® Maxi Adult em molho está enriquecido com ácidos gordos ómega-3, como o EPA e o DHA. Estes ácidos gordos ajudam o seu cão a ter uma pele saudável. Para atender às preferências particulares de cada cão, o ROYAL CANIN® Maxi Adult também está disponível como alimento seco, na forma de um crocante e aromático croquete. Se pondera oferecer uma alimentação mista, simplesmente terá que seguir as indicações relativas às doses diárias para garantir que o seu cão recebe a quantidade exata tanto de alimento húmido como seco para um benefício ótimo.

