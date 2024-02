INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

As exigências nutricionais de um cão de raça maior comparativamente a um cão de raça menor variam muito, por isso, é essencial que o alimente com uma dieta equilibrada de acordo com o seu tamanho e outras sensibilidades específicas. O alimento ROYAL CANIN® Maxi Adult é especialmente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão. Este alimento é adequado para cães de raça grande a partir dos 15 meses e com um peso adulto entre os 26 kg e os 44 kg. Para os cães de raça grande, os ossos e articulações podem ser uma sensibilidade específica, portanto, a manutenção da saúde osteoarticular do seu cão é essencial para enfrentar o desgaste que estes podem sofrer devido ao seu tamanho. O alimento ROYAL CANIN® Maxi Adult irá ajudar a manter o seu cão com um peso ideal para que ele o possa suportar confortavelmente. O alimento para cães ROYAL CANIN® Maxi contém uma fórmula exclusiva para ajudar a manter a saúde digestiva do seu cão. Além disso, é enriquecido com ácidos gordos ómega 3 (EPA e DHA), o que faz com que o alimento para cães ROYAL CANIN® Maxi adult também ajude a suportar e manter a pele do cão, mantendo-a saudável e nutrida.

