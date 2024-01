Maxi Dental Care

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O seu cão terá apenas uma única dentição ao longo de toda a sua vida, por isso é que é tão ajudar o seu cão a manter dentes e gengivas saudáveis. Indicado para cães com um peso entre os 26 kg e os 44 kg, o ROYAL CANIN® Dental Care Maxi orgulha-se de ser uma fórmula nutricional completa, deliciosa e saborosa que, além disso, ajuda a reforçar a saúde oral do seu cão. Esta avançada fórmula conta com uma textura inteligente do croquete que realmente exerce uma ação de limpeza sobre os dentes do seu cão enquanto mastiga. A textura mecânica do croquete envolve cada um dos dentes do seu cão à medida que mastiga, de modo que em cada porção ingerida haverá fricção do croquete com a superfície dos dentes, à semelhança da ação da escova. Ao longo do tempo, as bactérias que se instalam nos dentes do seu cão após as refeições formam placa bacteriana, que ao mineralizar-se juntamente com o cálcio provoca o tártaro. Este nutritivo croquete está enriquecido com quelatos de cálcio, os quais ajudam a travar a formação e acumulação de tártaro. Os resultados falam por si, dado que está cientificamente testado e comprovado que o ROYAL CANIN® Dental Care Maxi reduz a formação de tártaro em até 75%. Isto significa que os resultados obtidos com o ROYAL CANIN® Dental Care Maxi só comprovam o sucesso deste produto.

