Maxi Digestive Care

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Para cães com tendência para o desconforto digestivo, formulado com nutrientes exclusivos incluindo proteínas, gorduras essenciais, vitaminas e minerais que ajudam a reforçar a saúde intestinal, contribuindo para o seu bem-estar geral a longo prazo. Indicado para cães com um peso entre os 26 kg e os 44 kg, o ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi foi especificamente formulado para os cães propensos à sensibilidade digestiva. Como os cães grandes, como o seu, têm tendência para a fermentação nos intestinos, as fezes moles podem representar um problema. O ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi foi especificamente formulado com a nossa técnica inteligente de confeção de alimentos, que garante que os nutrientes presentes nesta receita são os melhores para promover uma boa digestão. Além disso, os rigorosos testes que regularmente realizamos confirmam a elevada digestibilidade deste alimento. O ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi foi especificamente formulado com a nossa técnica inteligente de confeção de alimentos, que garante que os nutrientes presentes nesta receita são os melhores para promover uma boa digestão. Além disso, os rigorosos testes que regularmente realizamos confirmam a elevada digestibilidade deste alimento. Esta fórmula inclui prebióticos, que são nutrientes essenciais, pois alimentam as bactérias benéficas presentes nos intestinos do seu cão. Também conhecidos como “a boa flora intestinal”, estas bactérias têm um papel fundamental na saúde intestinal do seu cão e, consequentemente, no seu bem-estar geral. O nosso programa nutricional Digestive Care oferece duas possibilidades: um estaladiço croquete e um delicioso patê em saqueta, sendo ambas as fórmulas nutricionalmente completas e complementando-se na perfeição. Por que não experimentar oferecer o patê como uma deliciosa cobertura do croquete? Os resultados falam por si, dado que o ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi aumenta em até 97% a qualidade da matéria fecal, a prova definitiva de uma boa saúde intestinal. Isto significa que os resultados obtidos com o ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi só comprovam o sucesso deste produto.

