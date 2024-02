Maxi Light Weight Care

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Os cães com excesso de peso podem sofrer de uma pressão extra nas suas articulações, em virtude desses quilos a mais. Para manter o seu cão em forma e ativo, experimente esta deliciosa e saciante fórmula nutricional. Indicada para cães com um peso entre os 26 kg e os 44 kg, o ROYAL CANIN® Light Weight Care Maxi foi especificamente desenvolvido a pensar no bem-estar do seu cão. Esta receita surpreendentemente deliciosa ajuda a preservar a massa muscular do seu cão, graças à inclusão de proteínas de elevada digestibilidade. Por sabermos a importância que as proteínas têm apenas utilizamos as de mais elevada qualidade, adaptando-as tendo em conta as necessidades específicas do seu cão. Para garantir um trânsito intestinal regular e saudável e para ajudar a aumentar a sensação de saciedade do seu cão, o ROYAL CANIN® Light Weight Care Maxi foi formulado com uma combinação ótima de fibras solúveis e insolúveis. Esta fórmula também é rica em ácidos gordos Ómega 3, como EPA e DHA, dado que ajudam a reforçar a saúde articular do seu cão. Além disso, a redução do teor de gordura incluído fará com que o seu cão se sinta mais leve. O nosso programa nutricional Light Weight Care oferece duas possibilidades: um estaladiço croquete e um delicioso patê em saqueta, sendo ambas as fórmulas nutricionalmente completas e complementando-se na perfeição. Por que não experimentar oferecer o patê como uma deliciosa cobertura do croquete? Os resultados falam por si, tendo sido cientificamente testado nos canis da Royal Canin, o ROYAL CANIN® Light Weight Care Maxi contém 35% menos de gordura em comparação com um alimento convencional. Isto significa que os resultados obtidos com o ROYAL CANIN® Light Weight Care Maxi só comprovam a eficácia deste produto.

