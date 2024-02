Maxi Sterilised

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Após a esterilização, o metabolismo do seu cão abranda, embora o seu apetite continue inalterado. Embora manter o seu cão leve e em boa forma possa ser extremamente desafiante, se lhe oferecer uma nutrição de elevada qualidade e completa, isso pode ajudá-lo a manter-se em forma e ativo. Indicado para cães adultos esterilizados com um peso entre os 26 kg e os 44 kg, a saborosa receita do ROYAL CANIN® Sterilised Maxi satisfaz o apetite do seu cão, sem que isso signifique aumentar o seu peso. A Royal Canin tem consciência da importância das proteínas e, por isso, apenas utiliza tipos de proteínas de elevada qualidade e especificamente adaptadas às necessidades do seu cão. O ROYAL CANIN® Sterilised Maxi é rico em proteínas de elevada digestibilidade para ajudar o seu cão a manter a sua massa muscular, apesar de estar a consumir menos gorduras e calorias. Além disso, esta fórmula foi exclusivamente elaborada com um menor teor de matéria gorda, para ajudar o seu cão a sentir-se mais leve e a manter um peso ideal evitando, assim, possíveis complicações de saúde que normalmente os quilos a mais implicam. A combinação de fibras do ROYAL CANIN® Sterilised Maxi satisfaz o apetite e diminui os snacks porque ajuda a aumentar a sensação de saciedade do seu cão. Os resultados falam por si, dado que está cientificamente testado e comprovado que o ROYAL CANIN® Sterilised Maxi reduz em 14% as calorias, comparativamente a um alimento convencional para cães adultos. Isto significa que os resultados obtidos com o ROYAL CANIN® Sterilised Maxi só comprovam o sucesso deste produto. O nosso programa nutricional Sterilised oferece duas possibilidades: um estaladiço croquete e um delicioso patê em saqueta, sendo ambas as fórmulas nutricionalmente completas e complementando-se na perfeição.

