INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ contém um teor adaptado de nutrientes que ajuda a manter a vitalidade dos cães de raças de médio porte que, à semelhança do seu, enfrentam os primeiros sinais de envelhecimento. Mais, o ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ contém um exclusivo complexo de antioxidantes que ajuda a neutralizar a ação dos radicais livres e a manter em boas condições as moléculas vitais ao organismo do seu cão. O ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ contribui para uma digestibilidade ótima, graças á sua exclusiva fórmula de nutrientes, que inclui um fornecimento equilibrado de fibras e uma quantidade ótima de proteínas de elevada qualidade. Além disso, o ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ foi enriquecido com os ácidos gordos, EPA e DHA, que contribuem para que o seu cão tenha uma pele e pelagem saudáveis. Para atender às preferências particulares de cada cão, o ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ também está disponível como alimento húmido num delicioso molho. Se pondera oferecer uma alimentação mista, simplesmente terá que seguir as indicações relativas às doses diárias para garantir que o seu cão recebe a quantidade exata tanto de alimento húmido como seco para um benefício ótimo.

