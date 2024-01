INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ contém um conteúdo adaptado de nutrientes para ajudar a manter a vitalidade em cães de raça média como o seu que estão enfrentando os primeiros sinais de envelhecimento. Além disso, ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ contém um complexo exclusivo de antioxidantes para ajudar a neutralizar os radicais livres e para ajudar a manter a condição de moléculas vitais no corpo do seu cão.ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ ajuda a apoiar a digestibilidade ideal com uma exclusiva fórmula de nutrientes, incluindo um fornecimento equilibrado de fibra dietética e uma ótima quantidade de proteína de muito alta qualidade.Além disso, ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ é enriquecido com ácidos graxos EPA e DHA - estes ajudam a ajudar a apoiar a saúde da pele do seu cão, bem como uma condição de casaco ideal.Para atender às preferências individuais de cada cão, ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ também está disponível como alimento molhado em molho delicioso. Se você está considerando alimentação mista, basta seguir nossas orientações de alimentação para garantir que seu cão recebe uma quantidade precisa de alimentos secos e molhados para o benefício ideal.

