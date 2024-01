INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Medium Ageing 10+ da ROYAL CANIN® é um alimento adequado para cães seniores de porte médio, com mais de 10 anos e peso entre 11 e 25 kg. Foi especificamente formulado para dar resposta às necessidades nutricionais do seu cão de idade avançada e tamanho médio. Medium Ageing 10+ da ROYAL CANIN® foi desenvolvido para promover o envelhecimento saudável de raças de cães de tamanho médio como o seu. Medium Ageing 10+ da ROYAL CANIN® contém um complexo antioxidante exclusivo que ajuda a neutralizar os radicais livres. Promove a manutenção de das funções vitais dos vários órgãos do seu cão, o que facilita a promoção de uma boa saúde geral. Medium Ageing 10+ da ROYAL CANIN® contém também os ácidos gordos ómega 3 EPA e DHA, que apoiam a saúde osteoarticular. É especialmente importante para cães que entram numa fase da vida com idade mais avançada, dado que os ajuda a manter uma boa qualidade de vida. Além disso, o Medium Ageing 10+ ROYAL CANIN® foi formulado com nutrientes específicos para ajudar a manter uma pele saudável e um pelo brilhante; o que também contribui para a sua boa saúde geral. Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, o Medium Ageing 10+ da ROYAL CANIN® também está disponível em formato de comida húmida, em deliciosos pedacinhos com molho. Se pretende fornecer ao seu cão uma alimentação mista, siga as nossas recomendações de alimentação, para se certificar que ele recebe a quantidade certa de ambos os alimentos e assim desfrutar de todos os seus benefícios.

