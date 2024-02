Medium Dental Care

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Após as refeições, as bactérias instalam-se naturalmente nos dentes do seu cão. Se os seus dentes não estiverem limpos, muitas vezes estas bactérias são responsáveis pela formação de placa bacteriana, a qual, por sua vez, dará lugar à formação de tártaro, o que supõe um risco para a saúde do seu cão. Indicado para cães com um peso entre os 11 kg e os 25 kg, o ROYAL CANIN® Dental Care Medium brinda o seu cão com uma fórmula nutricional que além de completa, deliciosa e saborosa também ajuda a proteger os seus dentes. A textura inteligente do croquete do ROYAL CANIN® Dental Care Medium foi desenvolvida para ajudar na limpeza dos dentes do seu cão enquanto mastiga. À medida que mastiga, a textura de mecânica avançada do croquete envolve cada um dos seus dentes, friccionando a superfície de cada dente e exercendo assim uma ação de escovagem. Além disso, este nutritivo croquete está enriquecido com quelatos de cálcio, para ajudar a travar a formação de tártaro, contribuindo assim para a boa saúde oral do seu cão. Os resultados falam por si, dado que está cientificamente testado e comprovado que o ROYAL CANIN® Dental Care Medium reduz a formação de tártaro em até 99%. Isto significa que os resultados do ROYAL CANIN® Dental Care Medium só comprovam o sucesso deste produto.

Ler mais