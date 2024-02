Medium Dermacomfort

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Sabia que as irritações cutâneas são a causa mais frequentes das idas ao veterinário? A sensibilidade e o prurido causam muita comichão, o que pode provocar ferimentos na pele do seu cão e até infeção. Proporcionar uma nutrição especificamente adaptada pode ajudar o seu cão a manter a pele em bom estado, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida do seu cão. Indicado para cães com um peso entre os 11 kg e os 25 kg, o ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium contém um croquete que foi cuidadosamente desenvolvido para encaixar na perfeição entre os dentes do seu cão. Este alimento está enriquecido com ácidos gordos Ómega 3 e 6, que têm propriedades anti-inflamatórias. Estes ácidos gordos provenientes de peixe e óleos vegetais ajudam a acalmar e proteger a pele do seu cão, reduzindo o grau de sensibilidade aos agentes irritantes presentes no seu meio envolvente. Além disso, estes nutrientes também ajudam a proteger a saúde da pelagem do seu cão. A receita surpreendentemente deliciosa do ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium é rica em proteínas cuidadosamente selecionadas atendendo ao seu baixo potencial alergénico. A Royal Canin tem consciência da importância das proteínas, por isso é que só utiliza nutrientes de elevadíssima qualidade e adapta o tipo de proteína tendo em conta as necessidades específicas do seu cão. O nosso programa nutricional Dermacomfort oferece duas possibilidades: um estaladiço croquete e um delicioso patê em saqueta, sendo ambas as fórmulas nutricionalmente completas e complementando-se na perfeição. Por que não experimentar oferecer o patê como uma deliciosa cobertura do croquete? Os resultados falam por si, 91% dos donos declararam estar satisfeitos com o produto, em apenas 2 meses de utilização contínua. Isto significa que os resultados obtidos com o ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium só comprovam o sucesso deste produto.

