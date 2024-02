Medium Digestive Care

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O desconforto digestivo é bastante desagradável para qualquer um, e o seu cão não é exceção. Para além de proporcionar uma sensação de maior conforto, um intestino saudável significa que o seu cão absorve o máximo de nutrientes presentes no alimento que ingere, o que consequentemente terá um efeito positivo no seu bem-estar geral. O ROYAL CANIN® Digestive Care Medium é indicado para cães propensos à sensibilidade digestiva, com um peso entre os 11 kg e os 25 kg. Esta fórmula exclusiva, elaborada com nutrientes ativos, contém uma gama de prebióticos para promover uma flora intestinal saudável. Os prebióticos são nutrientes essenciais que alimentam a população de bactérias benéficas presentes nos intestinos do seu cão, isto assume um papel extremamente importante no reforço da saúde intestinal do seu cão e no seu bem-estar geral. Na Royal Canin, adaptamos o tipo de proteína às necessidades concretas do seu cão, utilizando apenas proteínas com a mais elevada qualidade. Graças aos rigorosos testes que regularmente realizamos, os nutrientes contidos nesta receita são os melhores para promover uma boa digestão. Além disso, o ROYAL CANIN® Digestive Care Medium inclui uma equilibrada combinação de fibras solúveis e insolúveis, para um conforto digestivo ótimo. O nosso programa nutricional Digestive Care oferece duas possibilidades: um estaladiço croquete e um delicioso patê em saqueta, sendo ambas as fórmulas nutricionalmente completas e complementando-se na perfeição. Por que não experimentar oferecer o patê como uma deliciosa cobertura do croquete? Os resultados falam por si, dado que o ROYAL CANIN® Digestive Care Medium aumenta em até 91% a qualidade da matéria fecal, a prova definitiva de uma boa saúde intestinal. Isto significa que os resultados obtidos com o ROYAL CANIN® Digestive Care Medium só comprovam o sucesso deste produto.

