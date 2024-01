INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Adequado para cães de raça pequena a partir dos 10 meses que pesem até 10 kg, o ROYAL CANIN® Mini Adult é especialmente formulado para satisfazer as necessidades nutricionais de cães de raça pequena como o seu. O alimento ROYAL CANIN® Mini Adult tem um teor energético adaptado para dar resposta às necessidades energéticas dos cães de raça pequena, incluindo igualmente L-Carnitina, um nutriente envolvido no apoio ao metabolismo da gordura saudável. Esta fórmula especialmente concebida contém uma variedade de nutrientes que ajudam a apoiar a saúde da pele e do pelo do seu cão. É enriquecido com vitaminas e ácidos gordos ómega 3 (EPA e DHA) que ajudam a manter o pelo do seu cão brilhante e saudável. O alimento ROYAL CANIN® Mini Adult é composto por uma seleção de aromas exclusivos para tornar as refeições mais satisfatórias e apelativas até para os cães mais exigentes. Certifique-se de que segue as indicações de alimentação da embalagem para garantir que o seu cão come uma quantidade exata de alimento de forma a ter uma saúde ótima.

