INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ é indicado para cães pequenos com mais de 8 anos e com um peso de até 10 kg. Este alimento foi formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto de pequeno porte. Esta fórmula contém um teor adaptado de nutrientes, que ajuda a manter a vitalidade dos cães adultos de raças de pequeno porte que, à semelhança do seu, enfrentam os primeiros sinais de envelhecimento. Alguns cães de pequeno porte têm tendência a revelar um apetite caprichoso. Se é o caso do seu cão de pequeno porte, pode ter a certeza de que o ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ foi formulado atendendo a uma exclusiva seleção de sabores. A aprimorada palatabilidade deste alimento significa que consegue satisfazer, inclusive, o apetite do cão mais caprichoso! Mais, o teor energético adaptado do ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ ajuda o seu cão de pequeno porte a manter um peso saudável. Como os cães de pequeno porte têm tendência a necessitar de elevados níveis de energia, o alto teor energético deste alimento está perfeitamente alinhado com as tendências e estilo de vida do seu cão, contribuindo ainda para um peso saudável.

