INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para cães de raças de pequeno porte com mais de 12 anos e com um peso de até 10 kg, o ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão de pequeno porte. Especificamente desenvolvido para contribuir para um processo de envelhecimento saudável dos cães de raças de pequeno porte, esta fórmula contém ácidos gordos ómega-3 altamente benéficos, como o EPA e o DHA, assim como um exclusivo complexo de antioxidantes que ajuda a neutralizar a ação dos radicais livres. O ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ também foi desenvolvido com um teor adaptado de fósforo, que ajuda a reforçar e a manter o bom funcionamento dos rins do seu cão à medida que envelhece. Esta fórmula também contribui para a saúde da pele e da pelagem do seu cão. Para atender às preferências particulares de cada cão, o ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ também está disponível como alimento húmido num delicioso molho. Se pondera oferecer uma alimentação mista, simplesmente terá que seguir as indicações relativas às doses diárias para garantir que o seu cão recebe a quantidade exata tanto de alimento húmido como seco para um benefício ótimo.

