Mini Dental Care

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O seu companheiro canino terá apenas uma única dentição ao longo de toda a sua vida, por isso é que é tão importante proteger os seus dentes. Quando o seu cão acaba de comer, naturalmente haverá bactérias a instalarem-se nos seus dentes. Se os seus dentes não estiverem limpos, isso pode levar à formação de placa bacteriana, dando origem ao tártaro, representando um risco para a saúde do seu cão. O ROYAL CANIN® Dental Care Mini é indicado para cães propensos a sofrer de sensibilidade dentária e que pesem no máximo até 10 kg. Esta receita incrivelmente saborosa conta com um croquete com uma textura de mecânica avançada, tendo sido desenvolvido para ajudar a limpar a superfície dos dentes do seu cão, ao mesmo tempo que impede a formação do tártaro. A textura do croquete envolve cada um dos dentes do seu cão à medida que mastiga o alimento; assim, em cada porção que ingere o alimento fricciona a superfície dos dentes exercendo uma ação muito semelhante à da escovagem dos dentes. Além disso, o nutritivo croquete do ROYAL CANIN® Dental Care Mini está enriquecido com quelatos de cálcio, o que ajuda a travar a formação de tártaro. Os resultados falam por si, dado que está cientificamente testado e comprovado que o ROYAL CANIN® Dental Care Mini reduz a formação de tártaro em até 69%. Isto significa que os resultados obtidos com o ROYAL CANIN® Dental Care Mini só comprovam o sucesso deste produto.

