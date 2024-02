Mini Digestive Care

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O desconforto digestivo é bastante desagradável, algo que também se aplica ao seu cão. Uma dieta que contenha nutrientes de elevada qualidade, equilibrada de modo a promover o conforto intestinal e uma melhor absorção, pode ajudar a reforçar a saúde intestinal do seu cão. Indicado para cães com um peso até 10 kg, a receita surpreendentemente deliciosa do ROYAL CANIN® Digestive Care Mini foi especificamente elaborada a pensar nos cães propensos à sensibilidade digestiva. Os cães pequenos como o seu tem tendência para evacuarem fezes mais duras e podem inclusive ter maior propensão para sofrerem de obstipação. A fórmula do ROYAL CANIN® Digestive Care Mini teve isso em consideração. A inclusão de uma combinação perfeitamente equilibrada de fibras solúveis e insolúveis ajuda a limitar a fermentação e melhora o trânsito intestinal, exatamente onde é necessário. A gama de prebióticos incluídos ajudam a reforçar a saúde da flora intestinal A Royal Canin tem consciência da importância das proteínas. Assim, só utilizamos proteínas com a mais elevada qualidade e adaptamos o tipo de proteína às necessidades concretas do seu cão. Por isso é que a receita do ROYAL CANIN® Digestive Care Mini inclui proteínas de elevada digestibilidade, também conhecidas como L.I.Ps. Anos de experiência e desenvolvimentos contínuos garantem que estamos sempre na vanguarda do conhecimento relativamente aos melhores métodos de produção. A nossa técnica inteligente de confeção de alimentos garante que os nutrientes presentes nesta receita são os melhores para promover uma boa digestão Esta elevada digestibilidade confirma-se graças aos rigorosos testes que regularmente realizamos. O nosso programa nutricional Digestive Care oferece duas possibilidades: um estaladiço croquete e um delicioso patê em saqueta, sendo ambas as fórmulas nutricionalmente completas e complementando-se na perfeição. Por que não experimentar oferecer o patê como uma deliciosa cobertura do croquete? Os resultados falam por si, dado que o ROYAL CANIN® Digestive Care Mini aumenta em até 92% a qualidade da matéria fecal, a prova definitiva de uma boa saúde intestinal. Isto significa que os resultados obtidos com o ROYAL CANIN® Digestive Care Mini só comprovam o sucesso deste produto.

