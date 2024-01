Mini Exigent

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Na altura da refeição, o seu cão tem em consideração o aroma, o tamanho e a textura do alimento. . Para conseguir que o seu cão coma um alimento saudável, e não apenas as guloseimas que quer quando se recusa a comer o alimento, irá necessitar oferecer-lhe um alimento nutricionalmente completo, mas igualmente irresistível, inclusive, para os mais caprichosos. Indicado para cães com um apetite caprichoso e com um peso até 10 kg, o ROYAL CANIN® Exigent Mini contém todos os nutrientes de que o seu cão necessita para uma vida saudável. O croquete, em forma de almofada, do ROYAL CANIN® Exigent Mini oferece uma interessante textura crocante e, além disso, é está recheado com um saboroso patê nutricional. O seu exterior crocante está coberto por uma saborosa camada de ácidos gordos e o patê do recheio é tanto rico como delicioso. Todos os alimentos da Royal Canin são nutricionalmente completos e contêm 100% de proteínas de elevada qualidade, gorduras, fibras, vitaminas e minerais, de que o seu cão necessita para um bem-estar geral durante toda a sua vida. O nosso exigente programa nutricional oferece duas possibilidades: um estaladiço croquete e um delicioso patê em saqueta, sendo ambas as fórmulas nutricionalmente completas e complementando-se na perfeição. Por que não experimentar oferecer o patê como uma deliciosa cobertura do croquete? Os resultados falam por si, dado que o ROYAL CANIN® Exigent Mini só comprovam o sucesso deste produto. Cientificamente testado nos canis da Royal Canin, com até 99% dos cães a preferirem este produto.

