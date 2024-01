Mini Light Weight Care

Programa de controlo de peso

1. Ofereça uma nutrição completa e equilibrada com a nossas fórmulas húmida e seca, permitindo que escolha a combinação ideal para o seu cão. 2. Ajude o seu cão a manter-se ativo com passeios e brincadeiras no parque ou em casa. 3. Recompense-o, oferecendo-lhe croquetes da sua dose diária, em vez de guloseimas. Se tiver alguma dúvida ou questão relacionada com a saúde do seu cão, entre em contacto com o seu médico veterinário.