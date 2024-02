Mini Sterilised

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Após a esterilização o metabolismo do seu cão abranda e, por isso, poderá sentir-se mais feliz no sofá do que a explorar, embora continue a revelar um apetite voraz. Indicado para cães esterilizados com um peso até 10 kg, o ROYAL CANIN® Sterilised Mini satisfaz o apetite do seu cão, graças a um equilíbrio de nutrientes de elevada qualidade, para o manter em forma e ativo. O ROYAL CANIN® Sterilised Mini contém uma ótima combinação de fibras que ajudam a regular e contribuem para a saúde do trânsito intestinal. Além disso, ajuda o seu cão a sentir-se saciado e reduz os snacks. Esta fórmula foi especificamente elaborada com um menor teor de gordura para ajudar o seu cão a evitar possíveis complicações associadas ao aumento de peso, e contribuindo para que se sinta mais leve. Além disso, o ROYAL CANIN® Sterilised Mini contém uma ótima combinação de fibras, aumentando a sensação de saciedade do seu cão, promovendo um trânsito intestinal regular e saudável, e melhorando a digestão. Os resultados falam por si, dado que está cientificamente testado e comprovado que o ROYAL CANIN® Sterilised Mini reduz em 14% as calorias, comparativamente a um alimento convencional para cães adultos. Isto significa que os resultados obtidos com o ROYAL CANIN® Sterilised Mini só comprovam o sucesso deste produto. O nosso programa nutricional Sterilised oferece duas possibilidades: um estaladiço croquete e um delicioso patê em saqueta, sendo ambas as fórmulas nutricionalmente completas e complementando-se na perfeição.

