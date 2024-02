Mini Urinary Care

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O trato urinário é, muitas vezes, motivo de preocupação nos cães. Se o seu cão não bebe água suficiente, a urina dele pode ficar demasiado concentrada. Os minerais presentes na urina podem formar cristais que, por sua vez, podem originar cálculos. Adaptar a nutrição do seu cão pode ajudar a proteger o seu sistema urinário e a reduzir a probabilidade de formação de cálculos. Assim, terá uma preocupação a menos e maior tranquilidade! O ROYAL CANIN® Urinary Care Mini é indicado para cães com tendência para sofrer de sensibilidades urinárias e com um peso até 10 kg. Este croquete foi especificamente formulado ara ajudar o seu cão a beber mais água. . O aumento da ingestão de água tem um duplo efeito. Primeiro, ajuda a limpar a bexiga do cão. Segundo, dilui a urina, criando um ambiente menos favorável à formação de cristais e de cálculos. Todos os alimentos da ROYAL CANIN® são nutricionalmente completos e contêm 100% de proteínas de elevada qualidade, gorduras, fibras, vitaminas e minerais, de que o seu cão necessita para um bem-estar geral durante toda a sua vida. O nosso programa nutricional Urinary Care oferece duas possibilidades: um estaladiço croquete e um delicioso patê em saqueta, sendo ambas as fórmulas nutricionalmente completas e complementando-se na perfeição. Os resultados falam por si porque só comprovam o sucesso do ROYAL CANIN® Urinary Care Mini. Cientificamente testado nos canis da ROYAL CANIN®, tendo-se registado um aumento de 21% no valor de diluição da urina.

