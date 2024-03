INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Adequado para cães com mais de 10 meses de idade, ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult é especialmente formulado com todas as necessidades nutricionais do seu Schnauzer adulto em mente. ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult contém uma formulação adaptada de nutrição que ajuda a manter a função urinária adequada. Esta fórmula dedicada de nutrientes também incentiva o seu cão a beber com mais frequência - isto acaba por ajudar a manter o seu Schnauzer hidratado para apoiar ainda mais a saúde do seu trato urinário. ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult contém níveis ideais de aminoácidos específicos que ajudam a manter a cor natural do pelo do seu Schnauzer, independentemente da sua coloração. Além do mais, ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult tem um teor moderado de gordura que - quando combinado com exercício diário - ajuda o seu cão a manter o seu peso saudável. O croquete em ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult é feito à medida exclusivamente para a raça Schnauzer Miniatura. Graças à inclusão de quelantes de cálcio, a fórmula do croquete contribui para a higiene oral do seu cão retardando a formação de tártaro.

