INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Pomeranian Adult é um alimento feito à medida para cães de raça, formulado exclusivamente para cães da Pomerânia adultos como o seu. O ROYAL CANIN® Pomeranian Adult contém nutrientes avançados e um teor de sais minerais adaptado para ajudar a manter as articulações e ossos saudáveis. Esta fórmula ajuda a manter a função de barreira protetora natural da pele do seu cão, ao mesmo tempo que nutre a fantástica pelagem do cão da Pomerânia. Esta formula utiliza proteínas de elevada qualidade e de elevada digestibilidade para ajudar a apoiar uma digestão eficiente. A combinação equilibrada de fibras favorece um trânsito intestinal saudável e a promover a qualidade ótima das fezes. O alimento ROYAL CANIN® Pomeranian Adult apresenta um croquete feito à medida, com uma forma, tamanho, textura e densidade específica para se adaptar ao tamanho e forma da mandíbula do cão da Pomerânia. Para estimular o apetite de cada cão, o alimento ROYAL CANIN® Pomeranian Adult está também disponível como alimento húmido com uma textura de patê com a mesma especificação nutricional. Se o seu cão gosta de uma alimentação mista, não se esqueça de verificar as orientações de alimentação na embalagem para se certificar de que lhe dá a quantidade adequada de cada uma.

