INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Para contribuir para um estado de saúde ótimo, a gama ROYAL CANIN® Breed Health Nutrition satisfaz as necessidades nutricionais específicas de cada raça. O ROYAL CANIN® Poodle Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão. O ROYAL CANIN® Poodle Adult contém ácidos gordos ómega-3, EPA e DHA, e óleo de borragem. Estes nutrientes, em conjunto com o teor de proteína adaptado, promovem o crescimento saudável da pelagem. Graças à inclusão um quelante de cálcio, o croquete do ROYAL CANIN® Poodle Adult foi exclusivamente desenvolvido para promover a higiene oral do seu cão retardando a formação e a acumulação de tártaro. Além disso, esta fórmula também ajuda o seu Poodle a manter o seu tónus muscular. Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, o ROYAL CANIN® Poodle Adult também está disponível sob a forma de alimento húmido num suave e delicioso patê. Se pondera oferecer uma alimentação mista, simplesmente terá que seguir as indicações relativas às doses diárias para garantir que o seu cão recebe a quantidade exata tanto de alimento húmido como seco para um benefício ótimo.

