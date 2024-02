INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Para o seu jovem Poddle, a fase de crescimento é uma etapa importante da sua vida: é um período de transformações físicas, descobertas e novos encontros. Como o sistema imunitário do seu cachorro está gradualmente a desenvolver-se, o ROYAL CANIN® Poodle Puppy ajuda a reforçar as defesas naturais do seu cachorro durante esta etapa. Isso deve-se a um complexo antioxidante patenteado que inclui vitamina E. O ROYAL CANIN® Poodle Puppy foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cachorro. O ROYAL CANIN® Poodle Puppy contém nutrientes que ajudam o Poodle a manter a saúde da sua pelagem. Está enriquecido com ácidos gordos Ómega 3 (EPA e DHA) e óleo de borragem. As proteínas são essenciais para a síntese da queratina, o principal constituinte da pelagem; portanto, o teor de proteína adaptado desta dieta favorece o crescimento contínuo da pelagem, ajudando o seu Poodle a manter uma pelagem lanuda saudável. Graças à inclusão um quelante de cálcio, o croquete do ROYAL CANIN® Poodle Puppy foi exclusivamente desenvolvido para promover a higiene oral do seu cachorro reduzindo a probabilidade de formação e acumulação de tártaro.

