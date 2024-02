INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Adequado para Pugs até 10 meses de idade, ROYAL CANIN® Pug Puppy é formulado especialmente com todas as necessidades nutricionais do seu cachorro em mente. Durante este período chave do crescimento, o sistema imunitário do seu cachorro desenvolve-se gradualmente. ROYAL CANIN® Pug Cachorro contém um complexo patenteado de antioxidantes que ajuda a suportar as suas defesas naturais. A fórmula exclusiva de ROYAL CANIN® Pug Cachorro contém um complexo específico e os ácidos gordos ómega-3 EPA e DHA para ajudar a nutrir e apoiar o papel da pele barreira, isto é importante para uma ótima manutenção da pele saudável do seu cachorro. Além disso, ROYAL CANIN® Pug Cachorro é formulado com nutrientes especificamente selecionados pela sua proteína de elevada qualidade (L.I.P.) e prebióticos (FOS) para ajudar na saúde digestiva do seu jovem pug. O croquete de ROYAL CANIN® Pug Cachorro é feito à medida exclusivamente para a raça Pug. O formato da mandíbula e os espessos lábios dos Pug podem dificultar a ingestão do alimento. Por esse motivo é que tanto o formato como o tamanho do croquete desta fórmula foram especificamente desenvolvidos, para que ao seu cão seja mais fácil ingerir o alimento. O croquete adaptado também estimula o seu cachorro a mastigá-lo bem antes de o engolir.

