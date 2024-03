PUPPY - GIANT

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Giant Puppy é especialmente formulado para apoiar as necessidades nutricionais dos cachorros de raça gigante. Esta fórmula é adequada para cachorros de 2 a 8 meses de idade que devem atingir um peso adulto de +45 kg. Este alimento feito à medida contém nutrientes para ajudar o período de crescimento intenso do seu cachorro de raça gigante entre 2 e 8 meses e ajuda a evitar o aumento de peso em excesso. Contém também nutrientes como as vitaminas C e E, que comprovadamente apoiam o desenvolvimento do sistema imunitário saudável do cachorro. Os cães muito grandes têm sistemas digestivos sensíveis. Uma combinação de prebióticos benéficos (tais como FOS, MOS e polpa de beterraba) e proteínas de elevada digestibilidade ajuda a apoiar um equilíbrio saudável do microbioma intestinal (flora intestinal) e a saúde digestiva. Além disso, a fórmula contém teores específicos de sais minerais, incluindo cálcio e fósforo, para promover o desenvolvimento de ossos fortes e de crescimento rápido. O croquete de ROYAL CANIN® Giant Puppy foi também especialmente adaptado para o maxilar muito grande do seu cachorro, facilitando a sua preensão e mastigação. Quando o seu cachorro atingir os 8 meses de idade, precisará de um alimento especialmente adaptado para satisfazer as suas necessidades nutricionais como cão júnior. Nesta fase, pode fazer a transição para os alimentos ROYAL CANIN® Giant Junior (Júnior gigante)

