PUPPY - MAXI - Chunks in gravy

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Maxi Puppy em molho é especialmente formulado para apoiar as necessidades nutricionais dos cachorros de raça grande. Esta fórmula é adequada para cachorros de 2 a 15 meses de idade que devem atingir um peso adulto de 26-44 kg. Este alimento feito à medida contém apetitosos pedaços em molho, concebidos com um tamanho, textura e aroma perfeitos para cachorros de raça grande, em crescimento. Esta fórmula contém nutrientes como as vitaminas C e E que ajudam a reforçar as defesas naturais dos cachorros enquanto o seu sistema imunitário ainda está em desenvolvimento. Este alimento é também enriquecido com ácidos gordos Ómega-3 (como o DHA), que foram cientificamente comprovados para ajudar a promover um desenvolvimento cerebral saudável em cachorros. Graças a uma combinação de prebióticos benéficos e proteínas de elevada digestibilidade, o ROYAL CANIN® Maxi Puppy em molho também ajuda a apoiar um equilíbrio saudável do microbioma intestinal (flora intestinal) e a saúde digestiva. O ROYAL CANIN® Maxi Puppy em molho proporciona ao seu cachorro uma experiência sensorial positiva, promove uma hidratação saudável e é perfeito para a alimentação mista com o alimento seco ROYAL CANIN® Maxi Puppy. Quando o seu cachorro atingir os 15 meses de idade, precisará de um alimento especialmente adaptado para satisfazer as suas necessidades nutricionais como cão adulto. Nesta fase, pode fazer a transição para o ROYAL CANIN® Maxi Adult, disponível em alimento seco ou alimento húmido com pedaços húmidos em molho.

