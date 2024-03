INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para Rottweilers com mais de 18 meses, o ROYAL CANIN® Rottweilers Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult contém nutrientes específicos - como taurina, EPA e DHA - que ajudam a apoiar uma função cardíaca saudável. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult também contribui para a manutenção da massa muscular ideal e um peso corporal saudável, graças a um teor adaptado de proteína e à inclusão de L-Carnitina. Esta dieta - racionada adequadamente para regular a ingestão adequada de alimentos - deve ser alimentada em conjunto com uma rotina de exercícios eficaz. Seja a trabalhar ou apenas numa caminhada com o seu tutor, o Rottweiler é sempre ativo e entusiasmado, o que significa que requer nutrientes que suportem a saúde das suas articulações e ossos. Esta é a razão pela qual ROYAL CANIN® Rottweiler Adult foi enriquecido com EPA e DHA - estes ácidos gordos ómega-3 ajudam a apoiar os ossos saudáveis do seu cão e articulações. Além disso, o croquete exclusivo em ROYAL CANIN® Rottweiler Adult é especialmente concebido para fazer com que seja mais fácil para o seu cão comer e também incentiva a mastigar mais profundamente para ajudar a aumentar a sensação de saciedade e manter um peso saudável.

