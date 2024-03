INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O cachorro Rottweiler tem um período de crescimento longo e intenso, dura até aos 18 meses de idade. Ele precisa de um alimento especial para satisfazer as suas necessidades nutricionais durante este tempo, precisa de ajuda também para desenvolver os ossos e os músculos de forma saudável. Proteínas de alta qualidade, vitaminas e antioxidantes apoiam o crescimento harmonioso dos cachorros Rottweiler e fortalecem o sistema imunológico e ajudam a digestão.Os Rottweiler são cães atléticos com fortes maxilares, o cão de guarda ideal. Tem um pelo curto e preto, com uma camada de sub-pelo castanho, criando a sua aparência única e bastante atraente. Os Rottweiler amam as crianças, são amigáveis, carinhosos e obedientes, são ideais como cães de família. Eles são confiantes e destemidos e sempre com elevado grau de atenção. A ração seca Royal Canin Rottweiler Puppy foi desenvolvida tendo em conta as necessidades especiais dos cachorros Rottweiler até aos 18 meses.

