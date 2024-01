INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para Schnauzers Miniatura até aos 10 meses, o ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Puppy foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cachorro. O crescimento é uma etapa essencial na vida do seu cão: é um momento de grandes mudanças, descobertas e novos encontros. É durante este período decisivo que se dá o desenvolvimento do sistema imunitário do seu cachorro. O ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Puppy contém um complexo antioxidante patenteado, que inclui vitamina E, para ajudar a reforçar as defesas naturais do seu cachorro à medida que este cresce. O ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Puppy foi especificamente desenvolvido para contribuir para um crescimento harmonioso, ajudando a manter um peso saudável graças ao seu reduzido teor de gordura e à adição de L-Carnitina. A composição nutricional do ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Puppy também contém proteínas de elevada qualidade e prebióticos que promovem a saúde digestiva e o desenvolvimento de uma flora intestinal equilibrada. A fórmula exclusiva do croquete ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Puppy foi especificamente concebida para promover a saúde bucodentária, pois ajuda a reduzir a formação de tártaro graças a um quelante de cálcio.

