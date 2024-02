Reforço do sistema imunitário

Crescer é um momento muito importante na vida do seu cachorro: é um momento de importantes mudanças e descobertas físicas. É durante este período decisivo, que se dá o desenvolvimento do sistema humanitário do seu cachorro. SHIH TZU PUPPY contém um complexo antioxidante (incluindo vitamina E) que ajuda a reforçar as defesas naturais do seu cachorro à medida que este cresce.