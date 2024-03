STARTER Mother & Babydog - GIANT

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog é especialmente formulado para apoiar as necessidades nutricionais das mães lactantes e dos seus cachorros. Esta fórmula é adequada para cães adultos de tamanho grande que pesam mais de 45 kg, e para o período desmame de cachorros até aos 2 meses de idade. Este alimento feito à medida é especialmente adaptado para satisfazer as necessidades de elevada energia da sua cadela gigante, ao mesmo tempo que favorece o desenvolvimento saudável dos seus cachorros em período de desmame, mesmo quando pertencem a ninhadas grandes. Contém também um complexo comprovado incluindo Vitaminas C e E para apoiar o desenvolvimento saudável do sistema imunitário. Esta fórmula contém prebióticos benéficos e proteínas de elevada digestibilidade que ajudam a apoiar um equilíbrio saudável do microbioma intestinal (flora intestinal) e a saúde digestiva. O ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog é enriquecido com ácidos gordos Omega-3 para ajudar a favorecer o desenvolvimento cerebral saudável em cachorros jovens. O croquete de ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog é fácil de reidratar com água, dando-lhe uma textura apetitosa de papa que é ideal para o desmame dos cachorros. No curto espaço de 2 meses, os seus cachorros necessitarão de um alimento especialmente adaptado para satisfazer as suas necessidades nutricionais durante a próxima fase de crescimento. Nesta fase, pode fazer a transição para o ROYAL CANIN® Giant Puppy, disponível em alimento seco que ajuda a apoiar a sua elevada taxa de crescimento.

