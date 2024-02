STARTER Mother & Babydog – Ultra soft mousse

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog é especialmente formulado para satisfazer as necessidades nutricionais de cadelas gestantes ou lactantes e cachorros em período de desmame até à idade de 2 meses. Este alimento feito à medida tem uma textura de mousse ultra suave, que é adaptado ao desenvolvimento do aparelho digestivo dos cachorros e ajuda a transição para alimentos sólidos. É também altamente nutritivo tanto para os cachorros como para a mãe. O ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog também é enriquecido com um ácido gordo Ómega-3 (DHA), com provas dadas por favorecer o desenvolvimento cerebral e ajudar a promover a aprendizagem dos cachorros durante o treino precoce. Esta fórmula contém um complexo comprovado incluindo Vitaminas C e E para apoiar o desenvolvimento saudável do sistema imunitário. Graças a uma combinação de prebióticos benéficos (tais como MOS) e proteínas de elevada digestibilidade, o ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog também ajuda a apoiar um equilíbrio saudável do microbioma intestinal (flora intestinal) e a saúde digestiva. O ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog tem uma consistência suave que ajuda na hidratação e também o torna particularmente adequado para o período de desmame. No curto espaço de 2 meses, os seus cachorros necessitarão de um alimento especialmente adaptado para satisfazer as suas necessidades nutricionais durante a próxima fase de crescimento. Nesta fase, pode fazer a transição para um alimento apropriado ROYAL CANIN® Puppy (para cachorros), adaptado ao seu tamanho (X-Small, Mini, Medium, Maxi ou Giant). Os alimentos estão disponíveis tanto em alimentos secos como em alimentos húmidos com pedaços em molho.

Ler mais