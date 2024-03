INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

É normal que o metabolismo do seu cão abrande, após a esterilização, e isso fará com que se sinta melhor no sofá do que a aventurar-se em novas descobertas, embora isso não afete o seu apetite. É sabido que uma nutrição equilibrada pode ajudar os animais a lidar melhor com as questões de saúde. Aplicamos o conhecimento adquirido ao longo de décadas dedicadas à investigação científica em nutrição canina no desenvolvimento deste alimento para cães esterilizados como o seu. Indicado para cães de todos os tamanhos, o ROYAL CANIN® Sterilised em patê especificamente elaborado com nutrientes ativos que ajudam a satisfazer o apetite do seu cão, mas também o mantêm em sua boa forma e ativo. A deliciosa receita do patê ROYAL CANIN® Sterilised é rica em proteínas de elevada digestibilidade, especificamente adaptadas às necessidades concretas do seu cão. As proteínas contidas neste alimento ajudam o seu cão a manter a sua massa muscular e ao mesmo tempo reduz a ingestão de calorias e gorduras. Além disso, o ROYAL CANIN® Sterilised em patê contém um moderado teor de gordura e uma combinação ótima de fibras alimentares, que ajudam o seu cão a manter um peso ideal, ao mesmo tempo que aumentam a sensação de saciedade. Para além deste delicioso patê, o nosso programa nutricional Sterilised oferece também um estaladiço croquete. Ambos são nutricionalmente completos e complementam-se na perfeição. Por que não experimentar oferecer o patê como uma deliciosa cobertura do croquete? Experimente o ROYAL CANIN® Sterilised em patê e testemunhe em primeira mão os benefícios dos nutrientes de elevada qualidade especificamente conjugados para manter o seu cão ativo, em forma e saudável.

