Snacks para treino

Destinadas aos cães com mais de 6 meses, as recompensas ROYAL CANIN® TRAINING TREATS são formuladas por médicos veterinários e aprovadas pelos cães. Estas recompensas incluem uma combinação de ingredientes cientificamente comprovados, com base em mais de 50 anos de investigação e observação em nutrição canina. Quer esteja a ensinar comandos básicos ou truques avançados, as recompensas ROYAL CANIN® TRAINING TREATS oferecem o equilíbrio perfeito entre sabor e nutrição. As recompensas ROYAL CANIN® TRAINING TREATS contêm DHA, bem como vitaminas C e E para ajudar a apoiar uma função cerebral saudável desde cachorro até tornar-se sénior. Com menos de 3 calorias por unidade, estas recompensas com um teor calórico reduzido são concebidas para ajudar a manter a saúde do seu cão, recompensando-o ao mesmo tempo pelo bom comportamento. As nossas recompensas de treino são concebidas para complementar qualquer alimento dentro da gama ROYAL CANIN® concebida para animais de companhia saudáveis com mais de 6 meses. Siga as orientações de alimentação na embalagem e não ofereça ao seu cão mais unidades do que a quantidade diária recomendada.