INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Uma preocupação bastante comum relativamente à saúde dos cães é o estado do seu trato urinário. A urina do seu cão pode tornar-se demasiado concentrada, caso não beba água suficiente. Os minerais presentes na urina podem formar cristais que, por sua vez, podem originar cálculos. Os nutrientes de elevada qualidade, especificamente selecionados e ajustados para promover o conforto e a saúde do trato urinário, contribuem para o bem-estar do seu cão. Indicado para cães de todos os tamanhos, a fórmula do ROYAL CANIN® Urinary Care em patê atua diluindo a urina e contribuindo, assim, para um ambiente urinário menos favorável à formação de cristais e cálculos. A equilibrada composição nutricional deste alimento constitui uma boa base para a promoção do bem-estar geral. Todos os alimentos da ROYAL CANIN® contêm 100% de proteínas de elevada qualidade, gorduras, fibras, vitaminas e minerais, de que o seu cão necessita para gozar de uma ótima saúde urinária. A fórmula deste irresistivelmente delicioso patê já contém por si só um elevado teor de humidade, contribuindo também para a diluição da urina do seu cão. Para além deste delicioso patê, o nosso programa nutricional Urinary Care oferece também um estaladiço croquete. Ambos são nutricionalmente completos e complementam-se na perfeição.

