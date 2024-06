X-Small Adult-Morsels In Gravy

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® X-Small Adult pedaços com molho é um alimento húmido nutricionalmente completo e equilibrado especialmente formulado para satisfazer as necessidades específicas do seu cão de raça muito pequena e apoiá-lo ao longo da sua vida adulta. Este alimento destina-se aos cães de raças muito pequenas que pesam até 4 kg e que têm mais de 10 meses. Esta fórmula rica em nutrientes é concebida com nutrientes essenciais como EPA, DHA e vitamina C para ajudar a manter o sistema imunitário e a saúde do seu cão. Durante a idade adulta, os cães de raças muito pequenas precisam de nutrientes específicos para se manterem ativos e saudáveis. Esta fórmula é enriquecida com nutrientes de elevada digestibilidade para uma absorção máxima e um apoio ótimo à saúde. Independentemente da raça do seu cão, a sua pelagem é o que mais se destaca. Enriquecido com uma combinação de nutrientes, este alimento ajuda a manter saudável a pele do seu cão e a sua pelagem brilhante e deslumbrante. O ROYAL CANIN® X-Small Adult pedaços com molho também está disponível em croquetes: o ROYAL CANIN® X-Small Adult seco. A combinação de alimentos secos com alimentos húmidos proporciona variedade na alimentação do seu cão, oferecendo-lhe uma experiência sensorial diversificada na hora da refeição.

