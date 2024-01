INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Indicado para cães muito pequenos com mais de 10 meses e com um peso até 4 kg, o ROYAL CANIN® X-Small Adult foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto de raça muito pequena. O ROYAL CANIN® X-Small Adult contém proteínas de elevada qualidade (L.I.P.), especificamente selecionadas por serem facilmente digeríveis. A combinação deste tipo de proteínas com uma ingestão equilibrada de fibras, como o psyllium, ajuda a promover um trânsito intestinal saudável. Além disso, o ROYAL CANIN® X-Small Adult ajuda a reforçar a saúde do sistema urinário dos cães de raças muito pequenas como o seu. Enriquecido com os ácidos gordos ómega-3 (EPA e DHA), o ROYAL CANIN® X-Small Adult também contribui para uma pele saudável. Por sua vez, a variedade de vitaminas presentes ajuda a fortalecer a função de barreira natural da pele do seu cão, o que naturalmente contribui para uma pele mais saudável. O croquete do ROYAL CANIN® X-Small Adult foi especificamente adaptado para atender às necessidades específicas destas raças. O seu formato, tamanho e textura adaptam-se na perfeição às suas pequeníssimas mandíbulas.

